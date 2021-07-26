Диспетчер удалился из социальных сетей
В начале июля Галегов якобы должен был выйти на смену после отпуска. Его фамилия стояла в расписании дежурств, однако на работе диспетчер так и не появился.
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Говорят, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться: до него невозможно дозвониться, он удалил свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не говорило,
– рассказали коллеги Галегова.
Они считают, что диспетчер мог "перестраховаться и покинуть страну".
Заметим, Галегов работает в "Белаэронавигации" по меньшей мере с 2010 года. В то же время руководство структуры ничего не знает о его исчезновении или увольнении.
Кстати, еще один коллега рассказал, что диспетчер уехал к родственникам в Грузию.
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Что известно о посадке самолета Ryanair
- 23 мая в Минске экстренно посадили самолет, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили, что на борту воздушного судна есть взрывчатка. На самом деле никакой бомбы не было.
- Среди пассажиров был основатель телеграм-канала NEXTA, что освещал протесты против режима диктатора Александра Лукашенко, Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. Их обоих задержали в аэропорту Минска.
- Такая циничная и дерзкая посадка самолета возмутила весь мир. Европейский Союз и ряд стран запретили белорусским самолетам летать на свою территорию. Из-за этого страна фактически оказалась в воздушной изоляции.