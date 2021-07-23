Сложно утверждать, что Протасевич высказывает собственное мнение, а не говорит то, что его заставили говорить.

Важно Протасевич и Сапега пошли на сделку со следствием

Заявления Протасевича против оппозиции

Протасевич сказал литовскому журналисту, что уличные протесты в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года были якобы организованы телеграм-каналами.

Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы,
– заявил Протасевич.

В то же время белорусская оппозиция, которая поднялась на протестной волне, как выразился белорусский журналист, потеряла курс.

"Когда стало ясно, что имеющимися средствами Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за изменения в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя", – добавил сооснователь телеграм-канала Nexta.

Актуально Минск хотел показать, что готов к переговорам, – Лукашук о домашнем аресте Протасевича

Также он подчеркнул, что санкции ЕС против Минска только подталкивают Беларусь к более тесным связям с Россией.

Задержание Протасевича: главное

  • 23 мая в Минске вынужденно посадили самолет из-за якобы сообщения о заминировании. На борту находился неугодный властям журналист Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.
  • Журналиста и его спутницу задержали. А Протасевичу предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.
  • Впоследствии пропагандисты обнародовали так называемое "интервью", которое по словам родителей задержанного и экспертов, писали под давлением. В видео Протасевич признал свою вину, однако невооруженным глазом видно, что парень был запуган.
  • Отец журналиста уверен, что его сына пытали и силой заставили дать такое "интервью". Лидер оппозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что Лукашенко использует Протасевича как свой "трофей".