Сложно утверждать, что Протасевич высказывает собственное мнение, а не говорит то, что его заставили говорить.

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Заявления Протасевича против оппозиции

Протасевич сказал литовскому журналисту, что уличные протесты в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года были якобы организованы телеграм-каналами.

Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы,

– заявил Протасевич.

В то же время белорусская оппозиция, которая поднялась на протестной волне, как выразился белорусский журналист, потеряла курс.

"Когда стало ясно, что имеющимися средствами Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за изменения в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя", – добавил сооснователь телеграм-канала Nexta.

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Также он подчеркнул, что санкции ЕС против Минска только подталкивают Беларусь к более тесным связям с Россией.

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