Таким образом и Протасевич, и Сапега договорились сотрудничать со следствием. В СК Беларуси говорят, что следственные действия в отношении задержанных продолжаются.

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С этим ходатайством обратились лично Сапега и Протасевич

Обвиняемые дают последовательные показания и, в соответствии с законодательством, они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием,

– сообщили в Следственном комитете.

В ходатайстве белорусский журналист и его девушка обязались сотрудничать по "разоблачению соучастников и делать все, чтобы уладить последствия от своих преступлений". Именно из-за этого их и отпустили под домашний арест.

Об изменении меры пресечения сообщил Дмитрий Протасевич

Отметим, что ранее об изменении меры пресечения сообщил отец Романа – Дмитрий. Он отметил, что не знает, какую цель преследуют белорусские власти. Дмитрий Протасевич предположил, что его сына втянули в какую-то политическую игру.

Что известно о задержании Протасевича и Сапеги