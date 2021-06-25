Таким чином і Протасевич, і Сапега домовились співпрацювати зі слідством. У СК Білорусі кажуть, що слідчі дії щодо затриманих продовжуються.

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З цим клопотанням звернулись особисто Сапега та Протасевич

Обвинувачені дають послідовні свідчення і, відповідно до законодавства, вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством,

– повідомили у Слідчому комітеті.

У клопотанні білоруський журналіст та його дівчина зобов'язались співпрацювати щодо "викриття співучасників та робити все, аби залагодити наслідки від своїх злочинів". Саме через це їх і відпустили під домашній арешт.

Про зміну запобіжного заходу повідомив Дмитро Протасевич

Зазначимо, що раніше про зміну запобіжного заходу повідомив батько Романа – Дмитро. Він зауважив, що не знає, яку мету переслідує білоруська влада. Дмитро Протасевич припустив, що його сина втягнули в якусь політичну гру.

Що відомо про затримання Протасевича та Сапеги