Таким чином і Протасевич, і Сапега домовились співпрацювати зі слідством. У СК Білорусі кажуть, що слідчі дії щодо затриманих продовжуються.
До теми Мінськ хотів показати, що готовий до переговорів, – Лукашук про домашній арешт Протасевича
З цим клопотанням звернулись особисто Сапега та Протасевич
Обвинувачені дають послідовні свідчення і, відповідно до законодавства, вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством,
– повідомили у Слідчому комітеті.
У клопотанні білоруський журналіст та його дівчина зобов'язались співпрацювати щодо "викриття співучасників та робити все, аби залагодити наслідки від своїх злочинів". Саме через це їх і відпустили під домашній арешт.
Про зміну запобіжного заходу повідомив Дмитро Протасевич
Зазначимо, що раніше про зміну запобіжного заходу повідомив батько Романа – Дмитро. Він зауважив, що не знає, яку мету переслідує білоруська влада. Дмитро Протасевич припустив, що його сина втягнули в якусь політичну гру.
Що відомо про затримання Протасевича та Сапеги
- Літак з Протасевичем та Сапегою вимушено посадили у Мінську 23 травня.
- Журналіста та його супутницю затримали.
- Протасевичу висунули обвинувачення у організації масових безладів.
- Через таку політику Білорусі багато країн припинили з нею авіасполучення.