Водночас це було дуже неочікувано. Про це повідомив в ефірі редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук.

До теми Протасевича і його дівчину перевели під домашній арешт

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко працює одразу на 2 фронти: на міжнародну спільноту і на суспільство всередині держави.

Логіка в офіційного Мінська тут є. Насамперед на зовнішню аудиторію показати європейським політикам, мовляв, ми готові до перемовин, ми готові до пом'якшення,

– відзначив Лукашук.

Він наголосив, що таке рішення ймовірно означає, що Лукашенко готовий до пом'якшення діалогу. У Мінську надіються, що санкції, які ввели проти Білорусі, якось зменшать.

Лукашенко працює на ситуацію всередині Білорусі

Також Лукашенко, як зауважив журналіст, працює і на внутрішнє суспільство. Зокрема на тих громадян, які є противниками режиму самоназваного президента.

Домашній арешт Протасевича і Сапеги – це меседж усім опонентам режиму, що нібито засновник NEXTA змінив позицію. Мовляв, подумайте й ви, ваші протести – даремні, ви просто не розумієте, що вами маніпуляють.

Нагадаємо! Журналісту Роману Протасевичу і його дівчині Софії Сапезі змінили запобіжний захід, вони опинились під домашнім арештом. Ще наприкінці травня у Мінську затримали літак, щоб їх затримати. Активіста звинувачують в організації масових заворушень, метою яких начебто було знищити економіку.

"Незадоволення діями влади, як це не дивно, викликало у так званих "ябатьків". Це порвало їхню свідомість. Вони не розуміють. Адже здавалось, зловили одного з найголовніших ворогів режиму і зараз демонстративно його треба покарати", – відзначив Лукашук.

Наразі, як він зауважив, нічого не залишається, окрім того, як сприймати ситуацію, якою вона є. "А чим це все закінчиться – бачитимемо", – він додав.

Лукашук прокоментував домашній арешт Протасевича і Сапеги: дивіться відео