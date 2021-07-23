Таку думку незаконно ув'язнений журналіст озвучив в інтерв'ю. Важко стверджувати, що Протасевич висловлює власну думку, а не говорить те, що його змусили казати.

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Заяви Протасевича проти опозиції

Протасевич сказав литовському журналісту, що вуличні протести в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року були нібито організовані телеграм-каналами.

Протести організували та координували Telegram-канали. Саме вони були тим справжнім лідером, який вивів людей на вулиці,

– заявив Протасевич.

Водночас білоруська опозиція, що піднялася на протестній хвилі, як висловився білоруський журналіст, втратила курс.

"Коли стало зрозуміло, що наявними засобами Лукашенка повалити не вдасться, а протести видихнули, почалася внутрішня боротьба. Сьогодні білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, тим самим фактично вбиває сама себе", – додав співзасновників телеграм-каналу Nexta.

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Також він наголосив, що санкції ЄС проти Мінська лише підштовхують Білорусь до більш тісних зв'язків з Росією.

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