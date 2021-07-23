Таку думку незаконно ув'язнений журналіст озвучив в інтерв'ю. Важко стверджувати, що Протасевич висловлює власну думку, а не говорить те, що його змусили казати.
Важливо Протасевич та Сапега пішли на угоду зі слідством
Заяви Протасевича проти опозиції
Протасевич сказав литовському журналісту, що вуличні протести в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року були нібито організовані телеграм-каналами.
Протести організували та координували Telegram-канали. Саме вони були тим справжнім лідером, який вивів людей на вулиці,
– заявив Протасевич.
Водночас білоруська опозиція, що піднялася на протестній хвилі, як висловився білоруський журналіст, втратила курс.
"Коли стало зрозуміло, що наявними засобами Лукашенка повалити не вдасться, а протести видихнули, почалася внутрішня боротьба. Сьогодні білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, тим самим фактично вбиває сама себе", – додав співзасновників телеграм-каналу Nexta.
Актуально Мінськ хотів показати, що готовий до переговорів, – Лукашук про домашній арешт Протасевича
Також він наголосив, що санкції ЄС проти Мінська лише підштовхують Білорусь до більш тісних зв'язків з Росією.
Затримання Протасевича: головне
- 23 травня у Мінську вимушено посадили літак через нібито повідомлення про замінування. На борту перебував неугодний владі журналіст Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою.
- Журналіста та його супутницю затримали. А Протасевичу висунули обвинувачення в організації масових безладів.
- Згодом пропагандисти оприлюднили так зване "інтерв'ю", яке за словами батьків затриманого та експертів, писали під тиском. У відео Протасевич визнав свою вину, однак неозброєним оком видно, що хлопець був заляканий.
- Батько журналіста впевнений, що його сина катували та силою змусили дати таке "інтерв'ю". Лідерка опозиції Світлана Тихановська наголосила, що Лукашенко використовує Протасевича як свій "трофей".