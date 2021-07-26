Диспетчер видалився з соціальних мереж
На початку липня Галегов нібито мав вийти на зміну після відпустки. Його прізвище стояло в розкладі чергувань, однак на роботі диспетчер так і не з'явився.
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Кажуть, що він зник. Колеги не можуть з ним зв'язатися: до нього неможливо додзвонитися, він видалив свої соціальні мережі. Начальство офіційно нічого нам не говорило,
– розповіли колеги Галегова.
Вони вважають, що диспетчер міг "перестрахуватися і залишити країну".
Зауважимо, Галегов працює у "Белаеронавігації" щонайменше з 2010 року. Водночас керівництво структури нічого не знає про його зникнення або звільнення.
До речі, ще один колега розповів, що диспетчер поїхав до родичів у Грузію.
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Що відомо про посадку літака Ryanair
- 23 травня у Мінську екстрено посадили літак, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Все тому, що білоруські диспетчери заявили, що на борту повітряного судна є вибухівка. Насправді ніякої бомби не було.
- Серед пасажирів був засновник телеграм-каналу NEXTA, що висвітлював протести проти режиму диктатора Олександра Лукашенка, Роман Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега. Їх обох затримали в аеропорту Мінська.
- Така цинічна та зухвала посадка літака обурила весь світ. Європейський Союз та низка країн заборонили білоруським літакам літати на свою територію. Через це країна фактично опинилася у повітряній ізоляції.