"Схвалимо відповідні заходи", – речниця диктатора
Самопроголошений президент вже роздумує над тим, як відповісти на санкції країн. Про це заявила його речниця Наталія Ейсмонт.
Важливо США ввели наймасштабніші санкції проти Білорусі
Білорусь у боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми схвалимо відповідні заходи,
– запевнила прессекретарка.
Що відомо про санкції проти Білорусі
- 9 серпня, у річницю президентських виборів у Білорусі, результати яких світ не визнав, країни посилили санкції проти режиму диктатора.
- Президент США Джо Байден видав указ про обмеження проти 21 компанії та 23 людей. До речі, під санкції також потрапив білоруський національний олімпійський комітет. Його звинуватили у відмиванні грошей та обході візових заборон.
- До американських санкцій долучилася Велика Британія. Обмеження стосуються торгової, фінансової та авіаційної сфер. Їх ввели безпосередньо проти самого Лукашенка, його сина, міністрів та глав інших відомств.
Цікаво Ні осуд, ні санкції: режим диктатора Лукашенка неможливо повалити вже рік