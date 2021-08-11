"Одобрит соответствующие меры", – пресс-секретарь диктатора
Самопровозглашенный президент уже размышляет над тем, как ответить на санкции стран. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Важно США ввели масштабные санкции против Беларуси
Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем соответствующие меры,
– заверила пресс-cекретарь.
Что известно о санкциях против Беларуси
- 9 августа, в годовщину президентских выборов в Беларуси, результаты которых мир не признал, страны ужесточили санкции против режима диктатора.
- Президент США Джо Байден издал указ об ограничениях против 21 компании и 23 человек. Кстати, под санкции также попал белорусский национальный олимпийский комитет. Его обвинили в отмывании денег и обходе визовых запретов.
- К американским санкциям присоединилась Великобритания. Ограничения касаются торговой, финансовой и авиационной сфер. Их ввели непосредственно против самого Лукашенко, его сына, министров и глав других ведомств.
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