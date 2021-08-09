Это произошло на фоне введения подобных санкций США в годовщину президентских выборов, которые цивилизованный мир не признал, 9 августа. В частности, в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека в Беларуси.

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Глава британского МИД Доминик Рааб заявил: "Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов".

Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании,

– сказал министр.

Пакет новых санкций против Беларуси включает:

запрет белорусским авиакомпаниям летать над Великобританией;

запрет на покупку ценных бумаг, выпущенных Беларусью и госбанками;

ограничения покупки калийных удобрений, нефтепродуктов, перехват и мониторинг товаров и технологий, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, которые поступают в режим Лукашенко;

запрет на страхование и перестрахование государственным органам Беларуси;

ограничения против российского предпринимателя Михаила Гуцериева, соратника Лукашенко.

Эти мероприятия являются значительным дополнительным шагом в осуществлении давления на режим Лукашенко. Они тщательно нацелены на оказание давления на Лукашенко, его окружающих и государственные учреждения,

– добавили в британском МИД.

Кто попал в санкционный список

Александр Лукашенко,

сын диктатора Виктор Лукашенко;

глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин;

председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель;

глава Администрации президента Игорь Сергиенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

глава МВД Иван Кубраков.

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