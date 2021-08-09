Это произошло на фоне введения подобных санкций США в годовщину президентских выборов, которые цивилизованный мир не признал, 9 августа. В частности, в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека в Беларуси.
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Глава британского МИД Доминик Рааб заявил: "Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов".
Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании,
– сказал министр.
Пакет новых санкций против Беларуси включает:
- запрет белорусским авиакомпаниям летать над Великобританией;
- запрет на покупку ценных бумаг, выпущенных Беларусью и госбанками;
- ограничения покупки калийных удобрений, нефтепродуктов, перехват и мониторинг товаров и технологий, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, которые поступают в режим Лукашенко;
- запрет на страхование и перестрахование государственным органам Беларуси;
- ограничения против российского предпринимателя Михаила Гуцериева, соратника Лукашенко.
Эти мероприятия являются значительным дополнительным шагом в осуществлении давления на режим Лукашенко. Они тщательно нацелены на оказание давления на Лукашенко, его окружающих и государственные учреждения,
– добавили в британском МИД.
Кто попал в санкционный список
- Александр Лукашенко,
- сын диктатора Виктор Лукашенко;
- глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин;
- председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель;
- глава Администрации президента Игорь Сергиенко;
- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
- глава МВД Иван Кубраков.
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