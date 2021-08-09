Це сталося на тлі введення подібних санкцій США в річницю президентських виборів, які цивілізований світ не визнав, 9 серпня. Зокрема у відповідь на триваючий підрив демократії та порушення прав людини у Білорусі.

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Глава британського МЗС Домінік Рааб заявив: "Ці санкції демонструють, що Велика Британія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів".

Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великій Британії

– сказав міністр.

Пакет нових санкцій проти Білорусі включає:

заборону білоруським авіакомпаніям літати над Великою Британією;

заборону на покупку цінних паперів, випущених Білоруссю і держбанками;

обмеження покупки калійних добрив, нафтопродуктів, перехоплення і моніторингу товарів і технологій, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять в режим Лукашенка;

заборону на страхування і перестрахування державним органам Білорусі;

обмеження проти російського підприємця Михайла Гуцерієва, соратника Лукашенка.

Ці заходи є значним додатковим кроком у здійсненні тиску на режим Лукашенка. Вони ретельно націлені на чинення тиску на Лукашенка, його оточуючих і державні установи,

– додали у британському МЗС.

Хто потрапив у санкційний список

Олександр Лукашенко,

син диктатора Віктор Лукашенко;

глава Міноборони Білорусь Віктор Хренін;

голова Комітету держбезпеки Іван Тертель;

глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко;

прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;

глава МВС Іван Кубраков.

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Спільні санкції США та Британії

Світлана Тихановська заявила, що США, Велика Британія та Канада найближчим часом можуть оголосити про спільні санкції проти режиму Лукашенка.

Верховний комісар ООН з прав людини почав документацію фактів насильства та тортур білорусів. Ми працюємо над наближенням міжнародного трибуналу зі злочинів режиму і проведенням міжнародної конференції високого рівня по вирішенню кризи в Білорусі,

– зазначила політикиня.

Водночас вона виключила проведення у країні нових масових акцій протесту.