Про це повідомив верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Відповідну заяву він зробив напередодні роковин від початку масових протестів у Білорусі.
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Як зауважив європейський дипломат, у серпні 2020 року Лукашенко розправився із власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол із білоруським народом. Водночас він нагадав, що внаслідок дій режиму постраждали представники опозиційних сил разом з тисячами громадян з усіх верств суспільства. Деякі з них загинули за незрозумілих обставин, інші були затримані або змушені втікати з країни.
Євросоюз готовий допомогти Білорусі
Глава європейської дипломатії підкреслив, що через рік після виборів запит громадянського суспільства щодо вільних демократичних виборів залишається без відповіді.
Разом із партнерами-однодумцями ЄС відкрито та одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним практикам,
– наголосив Боррель.
В Євросоюзі засудили дії білоруського режиму й закликають поважати зобов'язання у сфері прав людини. Водночас Брюссель готовий підтримати Мінськ у переході до стандартів демократії та реформуванні державних інституцій й готовий допомогти стабілізувати економіку в перехідний період.
Масові протести в Білорусі: як все почалося
- Масштабні акції протесту спалахнули у країні 9 серпня 2020 року після фальсифікації результатів президентських виборів на користь Лукашенка. Через це тисячі білорусів вийшли протестувати на вулиці своїх міст. Режим жорстоко придушив протести. Сотні людей затримали.
- Відтоді режим самопроголошеного президента не зупиняється. Почався наступ на вільну пресу, а також на правозахисні організації. Лише у липні влада Білорусі ліквідувала 9 неурядових організацій, які надавали підтримку розвитку громадянського суспільства,