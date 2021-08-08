Про це повідомив верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Відповідну заяву він зробив напередодні роковин від початку масових протестів у Білорусі.

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Як зауважив європейський дипломат, у серпні 2020 року Лукашенко розправився із власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол із білоруським народом. Водночас він нагадав, що внаслідок дій режиму постраждали представники опозиційних сил разом з тисячами громадян з усіх верств суспільства. Деякі з них загинули за незрозумілих обставин, інші були затримані або змушені втікати з країни.

Євросоюз готовий допомогти Білорусі

Глава європейської дипломатії підкреслив, що через рік після виборів запит громадянського суспільства щодо вільних демократичних виборів залишається без відповіді.

Разом із партнерами-однодумцями ЄС відкрито та одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним практикам,

– наголосив Боррель.

В Євросоюзі засудили дії білоруського режиму й закликають поважати зобов'язання у сфері прав людини. Водночас Брюссель готовий підтримати Мінськ у переході до стандартів демократії та реформуванні державних інституцій й готовий допомогти стабілізувати економіку в перехідний період.

Важливо! Крім цього, в ЄС запевнили, що продовжать надавати підтримку громадянському суспільству в Білорусі, аби цей перехід став реальним.

Масові протести в Білорусі: як все почалося