Вирок журналісту оголосили 2 серпня. 50-річного Сергія Гордієвича звинувачують в образі самопроголошеного президента Білорусі та двох міліціонерів у чаті телеграм-каналу "Реальный Дрогичин".

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Гордієвича визнали винним за трьома статтями

Чоловіку присудили 1 рік і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії загального режиму – до терміну Гордієвичу зарахували декілька днів затримання та домашній арешт. Водночас запобіжний захід змінили з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

Згідно з інформацією правозахисного центру "Вясна", журналіста визнали винним за трьома статтями:

"образа представників влади у зв'язку з виконанням службових обов'язків";

"розповсюдження неправдивих і таких, що завдають шкоди репутації іншої особи даних, які містять звинувачення у скоєнні тяжкого злочину";

"публічна образа президента Білорусі".

Окрім того, від Сергія Гордієвича вимагають сплатити компенсацію 2 тисячі білоруських рублів за "моральну шкоду" двом міліціонерам.

Затримання Сергія Гордієвича: коротко