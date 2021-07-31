Самопроголошений президент Білорусі відреагував на зустріч лідерки опозиції з американським лідером Джо Байденом. Він обурився словами Тихановської про те, що її змусили виїхати з Білорусі.

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"Дав Тихановській гроші, бо в неї не було"

За словами Лукашенка, спецслужби буцімто хотіли спалити політикиню в окремому будинку, а "вона дура туди поперлася". Наступного дня Тихановська нібито прийшла до диктатора, а той відповів, що зробив все, як вона просила і політикиня може їхати.

Ну їдь до дітей! Я взагалі проти жінок не воюю. Не встигла виїхати, а мені вже дзвонять. Каже, що у неї немає грошей. Кажу, візьму в державній компанії 15 тисяч доларів. А тепер розповідає, що дітей у неї забирали, що їй погрожували. Мерзотниця,

– сказав політик.

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Що відомо про зустріч опозиціонерки з Байденом