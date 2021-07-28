Зустріч американського лідера та екскандидатки в президенти Білорусі відбулася у Білому домі.
До теми Ймовірно, під тиском режиму: Протасевич публічно розкритикував білоруську опозицію
Про що говорили Тихановська та Байден
Звісно ж Байден та Тихановська говорили про ситуацію в Білорусі та механізми подолання кризи.
Після розмови з президентом США Світлана Тихановська коротко окреслила результати перемовин.
- Білоруська революція не пов'язана з геополітикою. Це демократичний вибір білорусів, і моральний обов'язок США – підтримати нас.
- Суверенітет Білорусі не підлягає обговоренню і торгу. Будь-які угоди, підписані нелегітимним режимом – незаконні.
- Вирішенням кризи можуть стати лише нові чесні вибори під міжнародним контролем. А всі ув'язнені з політичних мотивів повинні бути звільнені без будь-яких умов.
- Криза в Білорусі повинна бути на порядку денному в ООН та ОБСЄ, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності в міжнародних судах.
Які враження у сторін після зустрічі
Лідерка опозиції зазначила, що вона приїхала не одна – з нею всі ті, хто не бореться із режимом Лукашенка та страждає від нього.
Я тут не одна. За моєю спиною – 36 тисяч білорусів, які пройшли через арешти і тортури. 10 з них – загинули. Але всі вони говорили моїм голосом на цій зустрічі. Як білоруска, я пишаюся своїм народом, який повстав проти режиму і вже рік протистоїть йому,
– запевнила Тихановська
Джо Байден також поділився своїми враженням. І ще він наголосив на тому, що США підтримують білоруський народ.
Для мене було честю зустрітися з пані Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. США підтримують білоруський народ на його шляху до демократії та загальних прав людини,
– сказав президент.
Візит Тихановської до США: головні новини
- 18 липня 2021 року екскандидатка в президенти Білорусі прибула у США з робочим візитом. В аеропорті її зустріла Джулі Фішер – пані посол США у Білорусі.
- 19 липня 2021 року вона зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепу Дереком Чолле.