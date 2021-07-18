Лідерка білоруської опозиції прибула у Сполучені Штати Америки 18 липня. Там вона проведе низку зустрічей та дасть інтерв'ю провідним світовим ЗМІ.
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Перша зустріч
В аеропорту білоруську опозиціонерку зустріла Джулі Фішер – пані посол США у Білорусі. Тихановська опублікувала у своєму твітері відповідне відео. "Мене зустріла пані посол США – це велика честь! Вона невтомно працює, аби підтримати Білорусь. Я дуже рада почати свій візит і сподіваюся, що він допоможе нам на шляху до демократії", – написала політикиня.
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Вже о 14:00 за місцевим часом Тихановська зустрінеться у Вашингтоні з представниками білоруської діаспори. Захід відбудеться у Freedom Plaza.
Що Тихановська робитиме у США
- На початку тижня у неї вже заплановані зустрічі на високому рівні у Державному департаменті – 19 липня, та у Білому домі – 20 липня. Крім цього, Тихановська запрошена на урочисте відкриття двопартійного білоруського кокусу "Друзі Білорусі" в американського Конгресі.
- Опозиціонерка також планує зустрітися з американськими сенаторами, членами Палати представників США від Демократичної та Республіканської партій. Згодом політикиня поспілкується й із Самантою Пауер, головою USAID – американського агентства з міжнародної допомоги.
- Тихановська має намір дати інтерв'ю виданням CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America та провести зустріч із Washington Post.