Чому Тихановська виїхала з Білорусі

Світлана Тихановська наголосила, що не кинула боротьбу. Вона залишилась дружиною Сергія Тихановського, який став разом з білорусами на шлях боротьби.

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Опозиціонерка припустила, що, можливо, правильніше було залишитися у Білорусі. "Однак ми зараз бачимо, що з в'язниці нічого зробити неможливо", – зауважила вона.

Переді мною був вибір: або в'язниця, або діти. На той момент чоловік вже був у в'язниці, і я як мама, напевно, діяла більше через материнські інстинкти,

– пояснила політикиня.

За її словами, вона вибрала виїхати до дітей, такою була умова самопроголошеної влади.

Чи повернеться Тихановська на батьківщину

Тихановська переконана, що повернеться у Білорусь, коли буде там у безпеці. "Поїхати, щоб мене кинули там за ґрати – який у цьому сенс?" – зауважила вона. Крім того, опозиціонерка заявила, що при першій нагоду приїде на батьківщину, коли відчує, що потрібна там.

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