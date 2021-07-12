Почему Тихановская уехала из Беларуси
Светана Тихановская подчеркнула, что не бросила борьбу. Она осталась женой Сергея Тихановского, который стал вместе с белорусами на путь борьбы.
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Оппозиционерка предположила, что, возможно, правильнее было бы остаться в Беларуси. "Однако мы сейчас видим, что из тюрьмы ничего сделать невозможно", – отметила она.
Передо мной был выбор: или тюрьма, или дети. На тот момент муж уже был в тюрьме, и я как мама, наверное, действовала больше через материнские инстинкты,
– пояснила политик.
По ее словам, она выбрала выехать к детям, таким было условие самопровозглашенной власти.
Вернется ли Тихановская на родину
Тихановская убеждена, что вернется в Беларусь, когда будет там в безопасности. "Уехать, чтобы меня бросили там за решетку – какой в этом смысл?" – отметила она. Кроме того, оппозиционерка заявила, что при первой возможность приедет на родину, когда почувствует, что нужна там.
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Тихановскую заставили уехать из Беларуси: главное
- Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси в 2020 году.
- Сразу после "выигрыша" самопровозглашенного Александра Лукашенко, она уехала в Литву в августе 2020 года.
- Муж Тихановской – Сергей, находится в тюрьме, а детей ради безопасности она вывезла в ЕС еще в июне 2020 года.
- Офис Тихановской получил в Литве дипломатический статус 5 июля 2021 года.
- 12 июля правительство Литвы официально отказало самопровозглашенной власти Беларуси выдать политика.