Почему Тихановская уехала из Беларуси

Светана Тихановская подчеркнула, что не бросила борьбу. Она осталась женой Сергея Тихановского, который стал вместе с белорусами на путь борьбы.

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Оппозиционерка предположила, что, возможно, правильнее было бы остаться в Беларуси. "Однако мы сейчас видим, что из тюрьмы ничего сделать невозможно", – отметила она.

Передо мной был выбор: или тюрьма, или дети. На тот момент муж уже был в тюрьме, и я как мама, наверное, действовала больше через материнские инстинкты,

– пояснила политик.

По ее словам, она выбрала выехать к детям, таким было условие самопровозглашенной власти.

Вернется ли Тихановская на родину

Тихановская убеждена, что вернется в Беларусь, когда будет там в безопасности. "Уехать, чтобы меня бросили там за решетку – какой в ​​этом смысл?" – отметила она. Кроме того, оппозиционерка заявила, что при первой возможность приедет на родину, когда почувствует, что нужна там.

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