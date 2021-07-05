О соответствующем статусе офиса Тихановской на брифинге со Светланой Тихановской 5 июля заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Офис Тихановской получил дипломатический статус

"Сегодня (5 июля – 24 канал) министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии", – говорится в сообщении.

Лидерка белорусской оппозиции написала, что таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима.

Это первая страна Евросоюза, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах,

– рассказала Тихановская.

Она также поблагодарила Литву за поддержку, которую она и весь белорусский народ получили за эти месяцы. Наконец политик отметила, что "Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально".

Кстати, Чехия также готовится к открытию официального представительства белорусской оппозиции в Праге.

Обратите внимание! 28 июня Беларусь заявила о выходе из программы Евросоюза "Восточное партнерство". Все из-за санкций, которые ввел Евросоюз. Ограничения касаются калийной и нефтяной отраслей экономики, а также банковской сферы.

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