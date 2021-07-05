О соответствующем статусе офиса Тихановской на брифинге со Светланой Тихановской 5 июля заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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Офис Тихановской получил дипломатический статус
"Сегодня (5 июля – 24 канал) министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии", – говорится в сообщении.
Лидерка белорусской оппозиции написала, что таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима.
Это первая страна Евросоюза, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах,
– рассказала Тихановская.
Она также поблагодарила Литву за поддержку, которую она и весь белорусский народ получили за эти месяцы. Наконец политик отметила, что "Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально".
Кстати, Чехия также готовится к открытию официального представительства белорусской оппозиции в Праге.
Светлана Тихановская: последние новости
- Кандидат в президенты и жена белорусского оппозиционера и политзаключенного Сергея Тихановского находится в Литве.
- 10 июня она выступила в Комитете Сената США по международным отношениям в онлайн-формате. Тихановская призвала США ввести санкции против окружения Александра Лукашенко, а также "Беларуськалия" и Мозырского НПЗ.
- Также предложила обсудить кризис в Беларуси на саммитах "Большой семерки" и НАТО.
- 21 июня США ввели санкции против Беларуси.
- 21 июня оппозиционер назвала журналиста Романа Протасевича "трофеем" режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Таким образом она отреагировала на так называемое "интервью" Протасевича государственному телевидению Беларуси.