Страна также начинает процедуру приостановления Соглашения о реадмиссии ЕС. Речь о возвращении граждан, нелегально попавших из Беларуси в страны-члены Евросоюза.

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Беларусь отреагировала на санкции Евросоюза

28 июня МИД Беларуси вызвало главу представительства ЕС Дирка Шубеля. Ему предоставили информацию о мерах, которые приняла страна в ответ на европейские санкции.

Дипломату сообщили о выходе страны из программы "Восточное партнерство" и о приостановлении Соглашения о реадмиссии. В ведомстве отметили, что это будет иметь негативные последствия для взаимодействия с ЕС в области борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Обратите внимание! Беларусь была участницей программы "Восточное партнерство" с 2009 года. Также членами являются Украина, Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова.

Дипломату уже предложили выехать из Минска в Брюссель для консультаций. "Чтобы донести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Беларусь запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые способствовали введению ограничений. Страна сейчас продолжает разрабатывать другие меры реагирования, в том числе и экономические.

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