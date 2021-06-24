Новые санкции против белорусского режима ввели в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в стране. Это произошло 24 июня.
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Ограничительные меры ввели в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и табачной промышленности. Кроме этого, "под удар" попал и банковский сектор Беларуси.
Санкции запрещают Европейскому инвестиционному банку финансировать государственные белорусские проекты, а также ограничивают доступ режиму Лукашенко к рынкам Евросоюза.
Кроме этого, ЕС запретил продавать Беларуси:
- товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях;
- технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.
Что стало поводом для новых санкций против Беларуси
- В Евросоюзе пояснили, что вынуждены вводить новые ограничения из-за жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.
- В то же время это – реакция на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и связанные с этим задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.