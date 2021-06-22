Однако Бабарико так и не допустили к президентским выборам в Беларуси. Бывший глава "Белгазпромбанка" Бабарико и его помощники, по версии следствия, "систематически получали взятки с 2004 года как организованная преступная группа".

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Сторона обвинения отметила, что в целом корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей – больше, чем 11 миллионов долларов.

Кроме того, помощникам Виктора Бабарико прокуратура также попросила назначить сроки от 3 до 6,5 года колонии.

Обратите внимание! Наиболее реальным соперником самопровозглашенного президента Беларуси на выборах в 2020 году называли Виктора Бабарико. Из-за того, что его не допустили к выборам, основным соперником Лукашенко стала Светлана Тихановская.

Заключение Бабарико: кратко