Проте Бабарика так й не допустили до президентських виборів у Білорусі. Колишній глава "Белгазпромбанку" Бабарико та його помічники, за версією слідства, "систематично отримували хабарі з 2004 року як організована злочинна група".

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Сторона звинувачення зазначила, що загалом корпоративні клієнти виплатили їм понад 30 мільйонів білоруських рублів – більше, ніж 11 мільйонів доларів.

Окрім того, помічникам Віктора Бабарика прокуратура також попросила призначити терміни від 3 до 6,5 років колонії.

Зверніть увагу! Найбільш реальним суперником самопроголошеного президента Білорусі Віктора Бабарика називали на виборах у 2020 році. Через те, що його не допустили до виборів, основним суперником Лукашенка стала Світлана Тихановська.

Ув'язнення Бабарика: коротко