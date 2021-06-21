Держави ввели скоординовані санкційні заходи у відповідь на вимушену посадку комерційного рейсу Ryanair між двома країнами-членами ЄС, мовиться у заяві. Крім того, санкції запровадили через арешт журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги.

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Країни Заходу відреагували на режим в Білорусі

У заяві також вказано, що санкції мотивовані атакою влади Білорусі на людей права та основні свободи.

Ми хочемо підтримати давно пригнічені демократичні прагнення жителів Білорусі, і ми спільно накладаємо витрати на режим за відверте ігнорування міжнародних зобов'язань,

– наголосили у повідомленні.

Великобританія, країни-члени ЄС, Канада та США закликали режим припинити репресивну практику проти власного народу. Також у документі зазначили, що країни є розчаровані діями білоруської влади.

Країни ЄС, США та Великобританія висунули вимоги до Лукашенка

Країни спільно висунули до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та чинної влади низку вимог, зокрема:

повноцінно співпрацювати з міжнародними розслідуваннями подій 23 травня;

негайно звільнити всіх політичних в'язнів;

виконувати всі рекомендації незалежної експертної місії в рамках Московського механізму ОБСЄ;

вступити в всеосяжний і справжній політичний діалог між владою та представниками демократичної опозиції та громадянського суспільства за сприяння ОБСЄ.

Санкції проти режиму Лукашенка: головне

Європейський Союз 21 червня ухвалив вже 4 пакет санкцій проти Лукашенка. У список потрапили члени сім'ї диктатора, а також низка юридичних осіб. Ці санкції передбачають замороження активів та введення візових заборон.

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Крім того, також 21 червня, нові санкції проти чинного режиму Білорусі запровадили у США. Під обмеження потрапили 16 громадян Білорусі та 5 правоохоронних організацій.