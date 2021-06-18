Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що упродовж наступних днів рішення доопрацюють.

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Є домовленість про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі у 3 сферах: калій, банківська справа та нафта. Рада ЄС у закордонних справах дасть на це політичне зелене світло у понеділок (21 червня – 24 канал),

– наголосив Джозвяк.

Окрім того, ЄС 16 червня схвалив пакет санкцій проти людей, які є відповідальними за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги. Заборона на видачу віз та заморожування активів стосується 78 людей і 7 організацій.

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