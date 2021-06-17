За словами міністерки внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, наразі таку пропозицію ретельно аналізують. Адже спорудження паркану може обійтися у 15 мільйонів євро.

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"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки огорожі", – підкреслила литовська урядовиця. Як пояснила її прессекретарка Ліна Лаурінайтіте-Грігене, розглядають різні варіанти:

поодинокого та подвійного паркану;

з колючим дротом або із сигналізацією.

Загальна протяжність литовсько-білоруського кордону сягає 678,8 кілометра, 78 з них вже охоплює спеціальна огорожа. Білотайте звернула увагу на те, що вздовж усієї цієї ділянки паркан встановити не вдасться – не дозволяє природний рельєф. Водночас майже 100 кілометрів кордону – це різноманітні водойми.

Приблизний кошторис проєкту

Судячи з цього, встановити паркан можна на ділянці, протяжністю 508 кілометрів. За попередніми оцінками, 1 кілометр такої огорожі коштуватиме до 30 тисяч євро. При цьому, ця вартість може змінитися, якщо ціни на будматеріали зростатимуть.

Речниця міністерки зауважила, що при розрахунку бюджету варто брати до увагу не лише спорудження самого паркану. Адже потрібні й такі додаткові пристрої як відеокамери та датчики. Їхню установку обійдеться у 130 тисяч євро на кожен кілометр.

Довідка. За даними литовських прикордонників, у 2021 році кордон з боку Білорусі нелегально перетнули майже 400 мігрантів, переважно – громадяни Іраку. Це вже вп'ятеро більше ніж за весь 2020 рік.