Про це заявив голова Служби охорони державного кордону Литва Рустамас Любаєвас 31 травня на засіданні парламентського Комітету з нацбезпеки й оборони.

Важливо Литва висилає 2 білоруських дипломатів у знак солідарності з Латвією

Водночас Любаєвас наголосив, що білоруські прикордонники намагаються приховати цей факт. Він додав, що спілкування з білоруськими колегами – справа непроста.

Білоруські прикордонники не реагують на наші вагомі докази й аргументи про порушення кордону. Вони не визнають факт порушення, постійно вимагають пред'явити додаткові докази, а коли ми це робимо, відмовляються визнавати факт,

– додав глава Служби охорони державного кордону.

3 червня на сайті відомства з'явилося повідомлення про те, що через збільшення потоку нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Білорусі в Литву, охорону кордону посилили.

Зверніть увагу! За останні місяці кількість політичних в'язнів у Білорусі збільшилася майже вдвічі. Серед нових заручників режиму Лукашенка – затриманий у Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Зауважимо, що напередодні Роман Протасевич з'явився на білоруському ТБ із сумнівним виглядом і суперечливими тезами. Експерти наголошують, що на обличчі журналіста помітна припухлість, а голос тремтить. Те, про, що говорив один із засновників телеграм-каналу NEXTA, цілком може свідчити про примус з боку силовиків.