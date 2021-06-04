Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литва Рустамас Любаевас 31 мая на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

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В то же время Любаевас подчеркнул, что белорусские пограничники пытаются скрыть этот факт. Он добавил, что общение с белорусскими коллегами – дело непростое.

Белорусские пограничники не реагируют на наши веские доказательства и аргументы о нарушении границы. Они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт,

– добавил глава Службы охраны государственной границы.

3 июня на сайте ведомства появилось сообщение о том, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу из Беларуси в Литву, охрану границы усилили.

Обратите внимание! За последние месяцы количество политических заключенных в Беларуси увеличилось почти вдвое. Среди новых заложников режима Лукашенко – задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Заметим, что накануне Роман Протасевич появился на белорусском ТВ с сомнительным видом и противоречивыми тезисами. Эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а голос дрожит. То, о чем говорил один из основателей телеграм-канала NEXTA, вполне может свидетельствовать о принуждении со стороны силовиков.