Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литва Рустамас Любаевас 31 мая на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.
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В то же время Любаевас подчеркнул, что белорусские пограничники пытаются скрыть этот факт. Он добавил, что общение с белорусскими коллегами – дело непростое.
Белорусские пограничники не реагируют на наши веские доказательства и аргументы о нарушении границы. Они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт,
– добавил глава Службы охраны государственной границы.
3 июня на сайте ведомства появилось сообщение о том, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу из Беларуси в Литву, охрану границы усилили.
Заметим, что накануне Роман Протасевич появился на белорусском ТВ с сомнительным видом и противоречивыми тезисами. Эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а голос дрожит. То, о чем говорил один из основателей телеграм-канала NEXTA, вполне может свидетельствовать о принуждении со стороны силовиков.