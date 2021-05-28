Белорусского посла 28 мая вызвали в Министерство иностранных дел Литвы, где ему вручили ноту. В ней говорится, что 2 сотрудника посольства Беларуси являются нежелательными лицами в Литве из-за несовместимой с дипломатическим статусом деятельности.

Читайте также Беларусь высылает латвийских дипломатов: Латвия подготовила ответ

Дипломаты должны покинуть страну в течение 7 дней. Представителю Беларуси также выразили протест из-за репрессий против белорусского общества и независимых СМИ, которые продолжаются в стране.

В то же время к дипломату обратились с требованием немедленно освободить Романа Протасевича, его подругу Софию Сапегу и других незаконно задержанных лиц.

Это решение также является выражением солидарности с Латвией,

– подчеркнул глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Справка. В Беларуси 23 мая срочно приземлился самолет из-за сообщения о "заминировании". На борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Впоследствии журналиста задержали.

К теме Литва усмотрела в словах Лукашенко угрозы в свой адрес

Что этому предшествовало