Белорусского посла 28 мая вызвали в Министерство иностранных дел Литвы, где ему вручили ноту. В ней говорится, что 2 сотрудника посольства Беларуси являются нежелательными лицами в Литве из-за несовместимой с дипломатическим статусом деятельности.
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Дипломаты должны покинуть страну в течение 7 дней. Представителю Беларуси также выразили протест из-за репрессий против белорусского общества и независимых СМИ, которые продолжаются в стране.
В то же время к дипломату обратились с требованием немедленно освободить Романа Протасевича, его подругу Софию Сапегу и других незаконно задержанных лиц.
Это решение также является выражением солидарности с Латвией,
– подчеркнул глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.
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Что этому предшествовало
- Власти Беларуси приняли решение выслать из страны посла Латвии и весь дипломатический персонал.
- Это стало ответом на действия латвийских дипломатов в Риге, которые заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.
- В Беларуси возмутились такими действиями, ведь власти намеревались отнести бело-красно-белый флаг к "нацистской символике".