Заместитель начальника управления Михаил Бедункевич заявил, что бело-красно-белый флаг можно будет использовать лишь в отдельных случаях. В частности, его позволят демонстрировать в фильмах, театральных постановках, а также в архивной и музейной работе.
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По словам Бедункевича, за попытки ходить с бело-красно-белым флагом будут наказывать. Все из-за того, что такой флаг "использовали коллаборационистские организации на территории БССР в годы оккупации".
В ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бело-красно-белый флаг,
– заявил Бедункевич.
Он подытожил, что пришло время поставить точку в этом вопросе, ведь об этом "просят люди".
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Бело-красно-белый флаг: что известно
- Бело-красно-белый флаг – исторический флаг Беларуси. В 1918 году это был флаг Белорусской Народной Республики, с 1991 года по 1995 год – государственный флаг Республики Беларусь.
- Впоследствии Александр Лукашенко провел референдум, после чего утвердили новые государственные символы.
- Бело-красно-белый флаг стал своеобразной символикой белорусских протестов. Митингующие несли его маршами, а также держали в руках, когда объединялись в цепи солидарности.
- Осенью 2020 года Лукашенко заявил, что планирует запретить в Беларуси бело-красный флаг. Самопровозглашенный президент страны также неоднократно называл его "фашистским".