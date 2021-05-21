Заместитель начальника управления Михаил Бедункевич заявил, что бело-красно-белый флаг можно будет использовать лишь в отдельных случаях. В частности, его позволят демонстрировать в фильмах, театральных постановках, а также в архивной и музейной работе.

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По словам Бедункевича, за попытки ходить с бело-красно-белым флагом будут наказывать. Все из-за того, что такой флаг "использовали коллаборационистские организации на территории БССР в годы оккупации".

В ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бело-красно-белый флаг,

– заявил Бедункевич.

Он подытожил, что пришло время поставить точку в этом вопросе, ведь об этом "просят люди".

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