В Беларуси возмутились такими действиями, ведь раньше самопровозглашенный президент Александр Лукашенко запретил бело-красно-белый флаг в стране.
Важно Государство-пират: что захват Протасевича в Минске значит для украинцев
Как заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, в дипмиссии останется только один административно-технический работник по охране здания. Зато посол Латвии в Беларуси должен выехать из страны за 24 часа. Другие же латвийские дипломаты обязаны покинуть территорию Беларуси в течение следующих 48 часов.
Очень жаль, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии – ведомства, которое должно работать не на разделение, а на сближение народов,
– прокомментировал ситуацию Макей.
Реакция Латвии
В ответ на это Латвия также приняла решение выслать белорусских дипломатов. Латвийский МИД вызвал временного полномочного представителя Беларуси "для информирования об аналогичных действиях – высылке всех белорусских дипломатов до нормализации отношений".
Что этому предшествовало
23 мая в Беларуси задержали неугодного белорусской власти блогера и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Произошло это по крайне странным обстоятельствам.
- Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, срочно приземлился в столице Беларуси Минске. Произошло это из-за сообщения о заминировании.
- Именно этим рейсом летел Роман Протасевич со своей девушкой. До инцидента он заявил, что в Афинах за ним следили.
- В конце концов Романа, его девушку и еще нескольких человек задержали белорусские силовики. Интересно, что взрывчатки на боту Ryanair так и не нашли.
Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных. После инцидента ряд государств осудили перехват самолета и требуют остановить любые полеты над Беларусью.
Украина также может вскоре остановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение поручил подготовить правительству президент Владимир Зеленский.