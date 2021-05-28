Білоруського посла 28 травня викликали в Міністерство закордонних справ Литви, де йому вручили ноту. У ній мовиться, що 2 співробітники посольства Білорусі є небажаними особами в Литві через несумісну з дипломатичним статусом діяльність.
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Дипломати повинні покинути країну протягом 7 днів. Представнику Білорусі також висловили протест через репресії проти білоруського суспільства й незалежних ЗМІ, які тривають в країні.
Водночас до дипломата звернулися з вимогою негайного звільнити Романа Протасевича, його подругу Софію Сапегу й інших незаконно затриманих осіб.
Це рішення також є висловленням солідарності з Латвією,
– наголосив глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс.
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Що цьому передувало
- Влада Білорусі ухвалила рішення вислати з країни посла Латвії та увесь дипломатичний персонал.
- Це стало відповіддю на дії латвійських дипломатів у Ризі, які замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий стяг.
- У Білорусі обурилися такими діями, адже влада мала намір віднести біло-червоно-білий прапор до "нацистської символіки".