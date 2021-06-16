Про схвалення чергових санкцій проти Білорусі у мережі повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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Нові санкції ЄС проти Білорусі
Посли ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 людей і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня,
– написав журналіст.
Йозвяк уточнив, що публікація санкційного списку очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня.
Нагадаємо, раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко висловив сумніви щодо запровадження ЄС секторальних санкцій, які поширювалися б на транзит російського газу до країн Євросоюзу.
Вимушена посадка літака та затримання Протасевича: головне
- 23 травня у Мінську за наказом режиму Лукашенка примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair. На борту перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, їх затримали та арештували.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на дії білоруської влади та взялася за санкції. Багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю.
- 9 червня президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти Білорусі. Вперше їх запровадили ще 2006 року.
- А 10 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій дипломати закликали негайно звільнити затриманого Протасевича та його дівчину.