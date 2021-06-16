Про схвалення чергових санкцій проти Білорусі у мережі повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Нові санкції ЄС проти Білорусі

Посли ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 людей і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня,

– написав журналіст.

Йозвяк уточнив, що публікація санкційного списку очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня.

Нагадаємо, раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко висловив сумніви щодо запровадження ЄС секторальних санкцій, які поширювалися б на транзит російського газу до країн Євросоюзу.

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