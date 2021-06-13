Водночас країни G7 пообіцяли притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі. Про це мовиться у спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту в Корнуоллі.
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"Ми глибоко стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого є примусова посадка польоту рейсу FR4978 та арешт незалежного журналіста і його супутниці", – мовиться у заяві G7.
Що пообіцяли у G7
Країни "Великої сімки" пообіцяли працювати разом у питанні притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини у Білорусі. Це намагатимуться зробити шляхом введенням санкцій зокрема. Також на саміті пообіцяли продовжити підтримку в Білорусі:
- громадянського суспільства;
- незалежних ЗМІ;
- прав людини.
"Ми закликаємо режим: змінити курс та виконати всі рекомендації незалежної експертної місії у межах Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ); вступати в змістовний діалог з усіма секторами суспільства; провести нові вільні та чесні вибори", – звернулися до режиму в G7.
Інцидент з літаком Ryanair: коротко
- 23 травня режим Олександра Лукашенка примусово посадив літак Ryanair у Мінську. На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина, яких одразу затримали.
- На відповідні події різко відреагувала міжнародна спільнота. Сполучені Штати та Європа повідомили про початок роботи щодо нових санкцій. Водночас низка країн, й Україна зокрема, призупинили авіасполучення з Білоруссю.