Водночас країни G7 пообіцяли притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі. Про це мовиться у спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту в Корнуоллі.

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"Ми глибоко стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого є примусова посадка польоту рейсу FR4978 та арешт незалежного журналіста і його супутниці", – мовиться у заяві G7.

Що пообіцяли у G7

Країни "Великої сімки" пообіцяли працювати разом у питанні притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини у Білорусі. Це намагатимуться зробити шляхом введенням санкцій зокрема. Також на саміті пообіцяли продовжити підтримку в Білорусі:

громадянського суспільства;

незалежних ЗМІ;

прав людини.

"Ми закликаємо режим: змінити курс та виконати всі рекомендації незалежної експертної місії у межах Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ); вступати в змістовний діалог з усіма секторами суспільства; провести нові вільні та чесні вибори", – звернулися до режиму в G7.

Зверніть увагу! 10 червня Європарламент підтримав резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Схвалена резолюція закликає ЄС розширити санкції проти Білорусі, включивши до санкційного списку всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

Інцидент з літаком Ryanair: коротко