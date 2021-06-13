В то же время страны G7 пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по итогам саммита в Корнуолле.

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"Мы глубоко обеспокоены постоянными атаками белорусской власти на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", – говорится в заявлении G7.

Что пообещали в G7

Страны "Большой семерки" пообещали работать вместе в вопросе привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Это будут пытаться сделать путем введением санкций в частности. Также на саммите пообещали продолжить поддержку в Беларуси:

гражданского общества;

независимых СМИ;

прав человека.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества; провести новые свободные и честные выборы", – обратились к режиму в G7.

Обратите внимание! 10 июня Европарламент поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Одобренная резолюция призывает ЕС расширить санкции против Беларуси, включив в санкционный список всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича.

Инцидент с самолетом Ryanair: кратко