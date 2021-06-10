Детали резолюции

Резолюцию одобрили 626 евродепутатов. Против были лишь 16. В документе есть позиция Европарламента и 38 пунктов с предложениями действий.

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Дипломаты призвали Евросовет как можно быстрее ввести санкции против белорусских физических и юридических лиц, которые причастны к принудительной посадке самолета с Протасевичем. Кроме того, в санкционный список могут попасть лица, которые связаны с фальсификацией выборов президента.

Прокуроры, судьи и сотрудники правоохранительных органов, которые играют определенную роль в репрессиях, должны быть в санкционном списке, как и агенты, работающие над дезинформацией, средствами массовой информации, пропагандой. В частности Марат Марков, который брал интервью у Протасевича на канале ОНТ 2 июня,

– говорится в документе.

Члены Европарламента призвали к быстрым экономическим и отраслевым мерам, направленным на ключевые белорусские отрасли, в частности:

на сырье и нефтепродукты,

калийную, металлургическую и деревообрабатывающую отрасли.

Дипломаты заявили, что нужно строго отказаться от финансовой поддержки режима Лукашенко.

"Отказать в любых новых кредитных линиях банков страны, а инвестиции в инфраструктуру или хозяйственные предприятия следует прекратить. Европейские финансовые учреждения не должны получать облигации или любой другой финансовый инструмент, выпущенный белорусским правительством", – подчеркнули в парламенте.

Заметим, говорится и об отключении Беларуси от системы международной банковской системы SWIFT.

Кроме того, резолюция требует отстранить Беларусь от участия в международных спортивных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио. Депутаты также призвали УЕФА запретить белорусскому государственному телевидению транслировать футбольный турнир ЕВРО-2020.

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Реакция Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что европейская резолюция помогает перейти от слов к делу.

Очень важно, чтобы ЕС с США, Украиной и Великобританией действовали вместе, связано и последовательно, чтобы помочь белорусскому народу добиться того, за что он борется каждый день, – свободных выборов и демократических реформ,

– подчеркнула политик.

Обратите внимание! 9 июня президент США Джо Байден еще на год продлил санкции против Беларуси. Впервые их ввели еще в 2006 году. В этом году Байден подчеркнул, что действия белорусских властей представляют опасность зарубежной политике Штатов.