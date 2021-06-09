Глава комитета сенатор Роберт Менендес призвал ужесточить санкции против Минска. Об этом он сообщил во время заседания 9 июня.

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Политик подчеркнул, что ограничения будут эффективными против нацбанка Беларуси и госдолга страны, а также под санкции должны попасть:

нефтеперерабатывающая отрасль;

экспорт калийных удобрений.

По его словам, причиной новых ограничений являются нарастающие репрессии со стороны диктаторского режима Лукашенко. Их нужно вводить совместно с ЕС.

Важно! Президент США Джо Байден 8 июня еще на год продлил действие санкций против Беларуси, которые ввели еще в 2006 году.

Почему против Беларуси вводят санкции

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.

Главной конкуренткой Лукашенко была оппозиционер Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.

По подсчету оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Тем не менее ЦИК объявил победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс и массовые протесты.

После фальсификаций на выборах по всей стране начались митинги и забастовки. Белорусы требовали новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Против людей на улицы вывели силовиков, которые жестоко подавляли протесты. Сейчас за свободу Беларуси борются только активисты и оппозиционеры.

Обратите внимание! Еще одной причиной введения санкций является арест Романа Протасевича. Самолет, на котором летел журналист, принудительно посадили в Минске, для этого Лукашенко поднял в небо военный истребитель. Цивилизованный мир сразу осудил такие действия диктатора.