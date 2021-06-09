Глава комитета сенатор Роберт Менендес призвал ужесточить санкции против Минска. Об этом он сообщил во время заседания 9 июня.

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Политик подчеркнул, что ограничения будут эффективными против нацбанка Беларуси и госдолга страны, а также под санкции должны попасть:

  • нефтеперерабатывающая отрасль;
  • экспорт калийных удобрений.

По его словам, причиной новых ограничений являются нарастающие репрессии со стороны диктаторского режима Лукашенко. Их нужно вводить совместно с ЕС.

Почему против Беларуси вводят санкции

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.
  • Главной конкуренткой Лукашенко была оппозиционер Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.
  • По подсчету оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Тем не менее ЦИК объявил победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс и массовые протесты.
  • После фальсификаций на выборах по всей стране начались митинги и забастовки. Белорусы требовали новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
  • Против людей на улицы вывели силовиков, которые жестоко подавляли протесты. Сейчас за свободу Беларуси борются только активисты и оппозиционеры.