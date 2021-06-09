Глава комітету сенатор Роберт Менендес закликав посилити санкції проти Мінська. Про це він повідомив під час засідання 9 червня.
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Політик наголосив, що обмеження будуть ефективними проти нацбанку Білорусі та держборгу країни, а також під санкції повинні потрапити:
- нафтопереробна галузь;
- експорт калійних добрив.
За його словами, причиною нових обмежень є наростаючі репресії з боку диктаторського режиму Лукашенка. Їх потрібно запроваджувати спільно з ЄС.
Чому проти Білорусі вводять санкції
- 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.
- Головною конкуренткою Лукашенка була опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.
- За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс і масові протести.
- Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги та страйки. Білоруси вимагали нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
- Проти людей на вулиці вивели силовиків, які жорстоко придушували протести. Нині за свободу Білорусі борються лише активісти та опозиціонери.