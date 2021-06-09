Глава комітету сенатор Роберт Менендес закликав посилити санкції проти Мінська. Про це він повідомив під час засідання 9 червня.

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Політик наголосив, що обмеження будуть ефективними проти нацбанку Білорусі та держборгу країни, а також під санкції повинні потрапити:

нафтопереробна галузь;

експорт калійних добрив.

За його словами, причиною нових обмежень є наростаючі репресії з боку диктаторського режиму Лукашенка. Їх потрібно запроваджувати спільно з ЄС.

Важливо! Президент США Джо Байден 8 червня ще на рік продовжив дію санкцій проти Білорусі, які запровадили ще у 2006 році.

Чому проти Білорусі вводять санкції

9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.

Головною конкуренткою Лукашенка була опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.

За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс і масові протести.

Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги та страйки. Білоруси вимагали нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Проти людей на вулиці вивели силовиків, які жорстоко придушували протести. Нині за свободу Білорусі борються лише активісти та опозиціонери.

Зверніть увагу! Ще однією причиною введення санкцій є арешт Романа Протасевича. Літак, на якому летів журналіст, примусово посадили у Мінську, для цього Лукашенко підняв у небо військовий винищувач. Цивілізований світ одразу засудив такі дії диктатора.