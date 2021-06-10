"Беларусь 24" изъяли из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции и законодательству Украины. Это произошло на заседании 10 июня.

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Основанием для такого решения стало размещение в эфире телеканала контента, запрещенного для демонстрации на территории Украины. А также показа фильмов с участием актеров, внесенных Минкультом Украины в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.

Справка. В Нацсовете также подчеркнули, что уже давно отслеживают деятельность этого информационного ресурса. Причем, делали это крайне придирчиво.

Некоторое время эфирное наполнение этого канала отличалось от типичных провластных белорусских. Мол, это международная версия, отметил Максим Оноприенко. "Очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", – отметил член Национального совета.

Какие именно нарушения обнаружили

Во время мониторинга программного наполнения телеканала "Беларусь 24" в период с 19 по 22 мая 2021 года обнаружили, в частности, трансляцию передач:

"Понять и обезвредить" с участием Олега Газманова;

"Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова;

"Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры – 50. Выпуск 1" с участием Ольги Кормухиной.

Пропагандистские сюжеты

Один из сюжетов на телеканале назывался "Украинский след в попытке государственного переворота в Беларуси". Его транслировали в эфире 21 мая.

В видео звучали презрительные высказывания в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность Украины.

22 мая в эфире показали сюжет "Зеленский отказал россиянам в праве считаться коренным народом". В нем присутствовала недостоверная информация.

В сюжете обвиняли Украину в отказе защищать права нацменьшинств. При этом, безосновательно отождествляли категории "нацменьшинство" и "коренной народ".