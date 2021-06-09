Так, в эфире одного из белорусских телеканалов говорят абсурдные вещи – якобы "бургомистра" назначает Вашингтон, а украинцы якобы просят Россию и Беларусь о помощи.

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"Скабеева нервно курит в сторонке"

Вся Украина, кроме Донбасса, находится под оккупацией,

– утверждают в Беларуси.

Белорусские "эксперты" говорят, что "хотят освободить братский народ". Правда, некоторые не соглашаются и отмечают, что в дела других государств вмешиваться не следует.

Кроме того, в эфире даже раздавались утверждения о террористическом режиме в Украине. В сети шутят, что "Скабеева нервно курит в сторонке".

Обратите внимание! Когда приглашенные гости говорили такие вещи, ведущая даже не перебила их, чтобы поставить под сомнение пропагандистские высказывания.

Белорусская пропаганда: последние новости

В декабре 2020 года в Беларуси на государственном телеканале обвинили польские спецслужбы в том, что они якобы пытались завербовать белорусских дипломата и военного. Оба якобы отказались от сотрудничества.

Кроме того, в июне белорусские пропагандисты выпустили так называемое "интервью" с задержанным оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Он якобы признается в содеянном, а на его руках видны раны от оков. Эксперты отмечают, что это допрос заложника в эфире.

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