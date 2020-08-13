На фоне протестов и агрессивных действий со стороны Лукашенко и властей в Беларуси уволился еще один популярный ведущий. На этот раз речь идет об Александре Лучонке, который работал на государственном "Беларусь 1". Лучонок, со своей стороны, рассказал, как в стране действовала пропаганда.

Пропаганда Лукашенко: принцип работы

О своем увольнении и о причинах Александр Лучонок написал в интаграме. Он подчеркнул, что вся информация, которую транслируют по телевидению, – четко взвешена и ее не один раз перечитывали редакторы и идеологи.

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Есть определенная тактика, планирование, стратегия влиять на наши умы. Основная суть – аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в "застое". Если в какой-либо сфере или отрасли происходит провал, для сглаживания углов удар на себя принимает местная вертикаль,

– отметил журналист.

Он добавляет, что каждый выпуск новостей – это продуманный ход. А больше всего его в этой ситуации удивляет, почему "ребята начали так сдавать свои позиции".

"Как мне кажется, филигранно сфальсифицировать при нынешнем расколе общества – это" нарисовать 50+, и явно не столь массовый масштаб приобрело бы нынешнее протестное движение!" – подчеркнул он.

Лучонок также подчеркнул, что мнение о якобы вмешательстве других стран в протесты в Беларуси – это просто отрицание своего поражения.

Символ протеста сегодня – не Тихановская , а сами люди,

– подчеркнул журналист.

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Коротко о том, что происходит в Беларуси

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно о по меньшей мере двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Протесты в Беларуси уже продолжаются 5 день. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – 10 августа. Позже белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.

Подробнее о ходе протестов в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.