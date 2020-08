Тем, кто по ту сторону экрана, больше молчать не хочу! Думаю, ни для кого не секрет, что вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определённая тактика, планирование, стратегия воздействовать на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в «застое». Если в какой-либо сфере или отрасли провал —для сглаживания углов удар на себя принимает местная вертикаль. Это все, ещё раз повторюсь, стратегия! Вывод, к которому я пришел. Каждый выпуск новостей — продуманный ход. Поэтому сейчас сильнее всего поражает — почему ребята начали так сдавать свои позиции. — Филигранная победа с 80% голосов за АГЛ? Как мне кажется, филигранно сфальсифицировать при нынешнем расколе общества - это «нарисовать» 50+, и явно не столь массовый масштаб приобрело бы нынешнее протестное движение! — У протестующих есть кукловоды? Выйдите на улицу и задайте этот вопрос людям. Услышите чуть ли не единогласный ответ, чем они руководствуются. Сам лично интересовался. Это исключительно инициатива каждого, а отрицать и обвинять во всем Запад или объединенный штаб – отрицать свое поражение. Давайте вспомним, как прошлой весной свою победу праздновал нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Там был настоящий ПРАЗДНИК. Во всех наших госСМИ подчеркивают тоже самое, только почему вы призываете разогнать народное «веселье»?! — Удерживать Тихановскую в ЦИКе 6 часов и надеяться, что именно поэтому белорусы не пойдут на протест? Это ещё больше разгорячит народ, уже доказано! Символ протеста сегодня не Тихановская, а сами люди! (продолжение в карусели)

