С 1 канала белорусского телевидения "Беларусь 1" уволился популярный в стране телеведущий Владимир Бурко. Здесь он вел военную программу "Арсенал", созданную по заказу Минобороны Беларуси.

Что известно о программе Бурко

Как подчеркнул он в видеообращении на протяжении 5 лет он негласно был медийным лицом Министерства обороны Беларуси. Соответствующее сообщение появилось в его фейсбуке.

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В частности, с очень серьезным лицом рассказывал, что белорусская армия – самая доблестная и сильная, белорусская техника – самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания.

По словам Бурка, его новости утром, каждое воскресенье добровольно-принудительно смотрел весь личный состав Вооруженных сил. И за эти 5 лет прошло более 3 поколений призывников.

Почему он решил уйти

Бурко подчеркнул, что ушел сам – "не без приключений, но ушел".

Я никогда бы даже в самом страшном сне не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа... Против мирного населения страны, против женщин и, не дай Бог, детей. Я хочу обратиться к военным. Вы ждете приказ. Вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ, и, скорее всего, понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые, вместо справедливости, получат от вас пулю. Опомнитесь, пока не поздно,

– подчеркнул он.

Бурко также обратился к силовикам и попросил их донести совету безопасности и руководству, что их методы и методы смежных структур "являются варварскими и антигуманными".

"Я прошу вас принять правильное решение, решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Защитите свой народ", – отметил ведущий.

Он подчеркнул, что никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди просто просят их не обманывать.

"Люди просто хотят свободы. А за свободу отвечаете вы. Так что, я уверен, все получится", – подытожил он.

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Протесты в Беларуси: основное

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОН во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно о по меньшей мере двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Протесты в Беларуси в настоящее время продолжались 4 дня. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – против 10 августа. После белорусы объявили общенациональную забастовку.

Подробнее о ходе протестов в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.