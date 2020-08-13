Популярная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что в Беларуси власти объявили войну своему народу. По ее словам, как сегодня ведет себя ОМОН – раньше никто даже и представить такое не мог.

Заявление Алексиевич о протестах в Беларуси и Лукашенко

Нынешние события в Беларуси она прокомментировала в комментарии белорусской редакции "Радио Свобода". В частности, Алексиевич подчеркнула , сегодня в Беларуси происходит то, чего не увидишь в других странах .

Актуально В Гомеле после задержания скончался 25-летний мужчина: матери тело не показывают

"У нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями – это то, против чего восстало черное население Америки. Людей хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное, люди – абсолютно мирные ", – отметила писательница.

Она добавляет, Лукашенко себя дискредитировал настолько, что уже нет тех, кто бы его любил и защищал, как раньше. И в этого человека уже нельзя верить.

Хотелось бы сказать: "Иди красиво!.." Но не получится уже, кровь пролилась. Иди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Иди! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью,

– отметила Алексиевич.

Также писательница предполагает, что в Беларуси, в частности в Минске, действуют российские силовики, поскольку "белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестер". По ее словам, в маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается бить людей.

Интересно Почему Тихановская покинула Беларусь: пропагандисты придумали небылицу – у Лукашенко ее подхвати

Что известно о Светлане Алексиевич? Это автор книг "У войны – не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" (легла в основу сериала Чернобыль от HBO), "Время секонд хэнд". Осуждает российскую агрессию в Украине. Имеет украинские корни. В 2015 году стала лауреатом Нобелевской премии.

Протесты в Беларуси: основное

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно о как минимум двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Протесты в Беларуси пока продолжались 4 дня. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – на 10 августа. После белорусы объявили общенациональную забастовку.