Иди пока не поздно, кровь уже пролилась, – белорусская писательница Алексиевич к Лукашенко
Популярная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что в Беларуси власти объявили войну своему народу. По ее словам, как сегодня ведет себя ОМОН – раньше никто даже и представить такое не мог.
Заявление Алексиевич о протестах в Беларуси и Лукашенко
Нынешние события в Беларуси она прокомментировала в комментарии белорусской редакции "Радио Свобода". В частности, Алексиевич подчеркнула, сегодня в Беларуси происходит то, чего не увидишь в других странах .
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"У нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями – это то, против чего восстало черное население Америки. Людей хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное, люди – абсолютно мирные", – отметила писательница.
Она добавляет, Лукашенко себя дискредитировал настолько, что уже нет тех, кто бы его любил и защищал, как раньше. И в этого человека уже нельзя верить.
Хотелось бы сказать: "Иди красиво!.." Но не получится уже, кровь пролилась. Иди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Иди! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью,
– отметила Алексиевич.
Также писательница предполагает, что в Беларуси, в частности в Минске, действуют российские силовики, поскольку "белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестер". По ее словам, в маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается бить людей.
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Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о как минимум двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- Протесты в Беларуси пока продолжались 4 дня. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – на 10 августа. После белорусы объявили общенациональную забастовку.