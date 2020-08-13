Іди поки не пізно, кров уже пролилася, – білоруська письменниця Алексієвич до Лукашенка
Популярна білоруська письменниця та лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич вважає, що в Білорусі влада оголосила війну своєму народу. За її словами, як сьогодні поводиться ОМОН – раніше ніхто навіть і уявити таке не міг.
Заява Алексієвич про протести в Білорусі та Лукашенка
Нинішні події в Білорусі вона прокоментувала у коментарі білоруській редакції "Радіо Свобода". Зокрема, Алексієвич підкреслила, сьогодні в Білорусі відбувається те, чого не побачиш в інших країнах.
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"У нас стріляють в машину, де маленька дитина, і все в крові, вагітну жінку б'ють, затриманих душать колінами – це те, проти чого повстало чорне населення Америки. Людей хапають на вулиці. Затримані сидять в спортзалах без їжі та води. І найголовніше – люди є абсолютно мирними", – зауважила літераторка.
Вона додає, Лукашенко себе дискредитував настільки, що вже немає тих, хто б його любив і захищав, як раніше. І в цю людину вже не можна вірити.
Хотілося б сказати: "Іди красиво!.." Але не вийде вже, кров пролилася. Іди, поки не пізно, поки ти не кинув людей в жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров. Ти просто хочеш влади, і це твоє бажання обернеться кров'ю,
– наголосила Алексієвич.
Також письменниця припускає, що в Білорусі, зокрема в Мінську, діють російські силовики, оскільки "білоруські хлопчики не можуть так бити своїх мам і сестер". За її словами, у маленьких містечках, де всі один одного знають, ОМОН відмовляється бити людей.
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Протести у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі наразі тривали 4 дні. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк.