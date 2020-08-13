Популярна білоруська письменниця та лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич вважає, що в Білорусі влада оголосила війну своєму народу. За її словами, як сьогодні поводиться ОМОН – раніше ніхто навіть і уявити таке не міг.

Заява Алексієвич про протести в Білорусі та Лукашенка

Нинішні події в Білорусі вона прокоментувала у коментарі білоруській редакції "Радіо Свобода". Зокрема, Алексієвич підкреслила, сьогодні в Білорусі відбувається те, чого не побачиш в інших країнах.

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"У нас стріляють в машину, де маленька дитина, і все в крові, вагітну жінку б'ють, затриманих душать колінами – це те, проти чого повстало чорне населення Америки. Людей хапають на вулиці. Затримані сидять в спортзалах без їжі та води. І найголовніше – люди є абсолютно мирними", – зауважила літераторка.

Вона додає, Лукашенко себе дискредитував настільки, що вже немає тих, хто б його любив і захищав, як раніше. І в цю людину вже не можна вірити.

Хотілося б сказати: "Іди красиво!.." Але не вийде вже, кров пролилася. Іди, поки не пізно, поки ти не кинув людей в жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров. Ти просто хочеш влади, і це твоє бажання обернеться кров'ю,

– наголосила Алексієвич.

Також письменниця припускає, що в Білорусі, зокрема в Мінську, діють російські силовики, оскільки "білоруські хлопчики не можуть так бити своїх мам і сестер". За її словами, у маленьких містечках, де всі один одного знають, ОМОН відмовляється бити людей.

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Що відомо про Світлану Алексієвич? Це авторка книг "У війни – не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва" (лягла в основу серіалу Чорнобиль від HBO), "Час секонд хенд". Засуджує російську агресію в Україні. Має українське коріння. В 2015 році стала лауреаткою Нобелівської премії.

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Протести у Білорусі наразі тривали 4 дні. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.