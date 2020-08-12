Під час протесту 9 серпня у Гомелі силовики затримали Олександра Віхора. З автозаку його привезли в лікарню. Там 25-річний чоловік і помер. Матір загиблого у морг не пускають.

Що відомо про загибель мирного жителя Гомеля

У Гомелі 25-річний чоловік помер після затримання, однак його матері деталей не повідомляють, пише "Радіо Свобода".

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Жінка розповіла, що її син Олександр Віхор був в одному з автозаків. В акціях він участі не брав, його абсолютно безпідставно у центрі міста схопили силовики.

Жінка шукала сина з того часу.

Мені не дали інформації про нього. Сьогодні (12 серпня – 24 канал) мені нарешті сказали, що Саша в морзі,

– каже мати.

Чоловік мав проблеми зі здоров’ям

За її словами, хлопець мав проблеми з серцем. Коли він був у закритому автомобілі, який довго чекав у черзі в слідчому ізоляторі, йому стало погано.

"Він кричав, просив про допомогу. Конвой вважав, що він неадекватний, і доставив його до психіатричної лікарні", – зазначила жінка. Звідти його скерували до найближчої лікарні – медики зрозуміли, що проблема не в психіці.

Мати каже, що сина туди привезли вже мертвим. Їй не дозволили побачити його в морзі. Жінка думає, що це через ймовірне побиття.

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