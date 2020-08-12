У Гомелі після затримання помер 25-річний чоловік: матері тіло не показують
Під час протесту 9 серпня у Гомелі силовики затримали Олександра Віхора. З автозаку його привезли в лікарню. Там 25-річний чоловік і помер. Матір загиблого у морг не пускають.
Що відомо про загибель мирного жителя Гомеля
У Гомелі 25-річний чоловік помер після затримання, однак його матері деталей не повідомляють, пише "Радіо Свобода".
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Жінка розповіла, що її син Олександр Віхор був в одному з автозаків. В акціях він участі не брав, його абсолютно безпідставно у центрі міста схопили силовики.
Жінка шукала сина з того часу.
Мені не дали інформації про нього. Сьогодні (12 серпня – 24 канал) мені нарешті сказали, що Саша в морзі,
– каже мати.
Чоловік мав проблеми зі здоров’ям
За її словами, хлопець мав проблеми з серцем. Коли він був у закритому автомобілі, який довго чекав у черзі в слідчому ізоляторі, йому стало погано.
"Він кричав, просив про допомогу. Конвой вважав, що він неадекватний, і доставив його до психіатричної лікарні", – зазначила жінка. Звідти його скерували до найближчої лікарні – медики зрозуміли, що проблема не в психіці.
Мати каже, що сина туди привезли вже мертвим. Їй не дозволили побачити його в морзі. Жінка думає, що це через ймовірне побиття.
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Протести у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
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