Во время протеста 9 августа в Гомеле силовики задержали Александра Вихора. Из автозака его привезли в больницу. Там 25-летний мужчина и умер. Мать погибшего в морг не пускают.

Что известно о гибели мирного жителя Гомеля

В Гомеле 25-летний мужчина умер после задержания, однако его матери деталей не сообщают, пишет "Радио Свобода".

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Женщина рассказала, что ее сын Александр Вихор был в одном из автозаков. В акциях он участия не принимал, его абсолютно безосновательно в центре города схватили силовики.

Женщина искала сына с тех пор.

Мне не дали информации о нем. Сегодня (12 августа – 24 канал) мне наконец сказали, что Саша в морге,

– говорит мать.

У мужчины были проблемы со здоровьем

По ее словам, парень имел проблемы с сердцем. Когда он был в закрытом автомобиле, который долго ждал в очереди в следственном изоляторе, ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи. Конвой считал, что он неадекватен, и доставил его в психиатрическую больницу", – отметила женщина. Оттуда его направили в ближайшую больницу – медики поняли, что проблема не в психике.

Мать говорит, что сына туда привезли уже мертвым. Ей не позволили увидеть его в морге. Женщина думает, что это из-за вероятного избиения.

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