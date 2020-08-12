В Гомеле после задержания скончался 25-летний мужчина: матери тело не показывают
Во время протеста 9 августа в Гомеле силовики задержали Александра Вихора. Из автозака его привезли в больницу. Там 25-летний мужчина и умер. Мать погибшего в морг не пускают.
Что известно о гибели мирного жителя Гомеля
В Гомеле 25-летний мужчина умер после задержания, однако его матери деталей не сообщают, пишет "Радио Свобода".
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Женщина рассказала, что ее сын Александр Вихор был в одном из автозаков. В акциях он участия не принимал, его абсолютно безосновательно в центре города схватили силовики.
Женщина искала сына с тех пор.
Мне не дали информации о нем. Сегодня (12 августа – 24 канал) мне наконец сказали, что Саша в морге,
– говорит мать.
У мужчины были проблемы со здоровьем
По ее словам, парень имел проблемы с сердцем. Когда он был в закрытом автомобиле, который долго ждал в очереди в следственном изоляторе, ему стало плохо.
"Он кричал, просил о помощи. Конвой считал, что он неадекватен, и доставил его в психиатрическую больницу", – отметила женщина. Оттуда его направили в ближайшую больницу – медики поняли, что проблема не в психике.
Мать говорит, что сына туда привезли уже мертвым. Ей не позволили увидеть его в морге. Женщина думает, что это из-за вероятного избиения.
Узнайте Масштабные протесты в Беларуси: по меньшей мере 6 тысяч задержанных, более 200 пострадавших
Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Сотруднки ОМОНа во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- В стране уже четвертый день подряд продолжаются масштабные протесты.