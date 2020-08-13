Российской пропаганде не дают покоя любые возможные изменения к лучшему в бывших советских республиках. На этот раз рука Кремля добралась и к Беларуси, а именно к символу тамошней революции Светлане Тихановской. Точнее к ее решению покинуть Беларусь и уехать в Литву.

Что пропагандисты говорят о Тихановской

По информации ресурса с красноречивым названием Ассоциация просветленного патриотизма (АП-ПА), действующие белорусские власти под покровительством Лукашенко за всем следит и обо всем знает, в том числе и в отношении оппозиции. Об этом сообщает 24 канал.

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Итак, как уверяют пропагандисты, Тихановскую пригласили в КГБ Беларуси. И там политику вроде бы включили аудиозаписи переговоров, где члены избирательного штаба кандидата в президенты договаривались с зарубежными кураторами о ее судьбе. Конечно, это происходило за спиной Тихановской. Таким образом, она должна была стать сакральной жертвой. И такие меры якобы были "неизбежными" и "необходимыми".

Собственно поэтому Светлана попросила разрешить ей выехать к детям. Что касается последнего, пропагандисты подчеркивают, что детей при желании самой Тихановской вывезли еще до выборов за границу.

И, конечно, Светлану Тихановскую никто не заставлял покинуть Родину и никто за ней не гнался. Чтобы аргументировать такую сказочную версию, пропаганда Кремля добавляет, что на кадрах с пограничного пункта машина Тихановской – одна.

Для Светланы Тихановской стала абсолютно шоковой полученная информация о коллегах из избирательного штаба и тех, с кем она договаривалась за рубежом. Голоса всех участников разговоров на записях она идентифицировала. Фамилии назвала и подтвердила. Сейчас вроде бильорусские правоохранители готовятся возбудить уголовное спраув по статье "Убийство, подготовка убийства",

– говорится в так называемом материале.

Светлана Тихановская покидает Беларусь: смотрите видео с пограничного пункта

Заметим, что это произведение пропаганды вышло еще 11 августа. А 12 числа его подхватили подконтрольные Лукашенко ресурсы. Сначала опубликовал государственный телеканал ОНТ, но потом удалил этот сообщение. Также "сверхсенсационную" новость о Тихановской обнародовал ресурс "Жёлтые сливы". Именно он первым показал видео, на котором кандидат в президенты читает все с листочка и призывает митингующих не идти на протесты.

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Вброс пропаганды Кремля о Светлане Тихановской / Cкриншот

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Что произошло на самом деле

По словам представителей штаба Тихановской, 11 августа она решила обжаловать результаты выборов президента и подать соответствующее заявление в ЦИК Беларуси. Когда же она вместе с командой пришла к зданию комиссии, пропустили только ее и адвоката. Правда, впоследствии и последнему закрыли глаза.

Дело в том, когда Светлана Тихановская зашла в кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, юриста попросили выйти. Также вышла и сама Ермошина. Зато Тихановская осталась в кабинете с двумя должностными лицами силовых структур. С ними она в общем провела не менее 7 часов.

Через некоторое время политик вышла и сказала своему адвокату: "Я приняла решение!". После этих слов она зашла в другой кабинет, и с ней пропала связь. Соратница Тихановской Мария Колесникова говорит, что она видела, как в здание ЦИК заносили, вероятно, видеоаппаратуру.

Уже около полуночи 12 августа Светлана вышла на связь. А утром стало известно, что она оказалась в Литве. Впоследствии появилось два видео. На одном Тихановская объясняет, почему решила покинуть Беларусь. По ее словам, ее поставили перед таким выбором, что никому не пожелает. А в конце ролика добавила, что дети – это самое важное, что имеет женщина.

На другом же призывает митингующих не идти на протесты и все читает с листочка. Также в сети заметили, что эти кадры сняли в кабинете Ермошиной.

Заметим, что на обоих роликах Тихановская переживает и в ее глазах можно увидеть тревогу и страх. Поэтому, можно предположить, что на нее серьезно давили. Между тем в сети, появилась версия, что женщине показали пытки ее мужа, который находится в СИЗО, а потом кадры, как пуля пролетела в считанных сантиметрах от его головы. В то же время силовики якобы пригрозили Светлане жизнью ее детей.

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