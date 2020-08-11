Светлана Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву. Дети кандидата в президенты Беларуси уже давно находились в Литве, сама Тихановская объясняла, что больше всего хотела быть рядом с ними. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус отметил, что власти Беларуси давила на кандидат в президенты, поэтому они решили помочь ей.

Такую информацию Линкявичус озвучил в эфире 24 канала. Он заверил, что со Светланой Тихановской долго не могли выйти на контакт.

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"Вчера вечером хотел с ней связаться, но это не получилось ни в прямом смысле, ни через штаб, ни через посольство. Потом я понял, что просто неизвестно где она и в каких условиях. Она пострадала от давления со стороны власти и выбор у нее был очень мал: либо покинуть страну, либо другие варианты, последствия которых не были приятны", – пояснил глава МИД Литвы.

По его словам, Тихановская не просила помощи у литовских властей. У нее есть национальная виза Литовской Республики, а потому она может без проблем находиться на территории этой страны 1 год.

Поэтому она выбрала этот путь, а власти Беларуси не препятствовали. Сейчас она в безопасности вместе со своими детьми,

– заверил Линкявичус.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Тихановская в безопасности, а дальше все зависит от нее и ее планов. Сейчас ей дали возможность отдохнуть, ведь приехала она только утром. "Она пережила стресс и это можно понять", – сказал Лінкявічус.

Литва не считает выборы Беларуси демократическими

Как подтвердил Линкявичус, Литва не считает президентские выборы в Беларуси демократическими, прозрачными и объективными. "Там не было интернета, пресса не получила аккредитации. Считать их демократическими невозможно. Применение силы против мирных протестующих, которые не были агрессивными, – в этом не было необходимости. Власть выбрала жестокий путь, я думаю, он приведет в никуда. Это не послужит интересам Беларуси ни внутренним, ни внешним", – подытожил глава МИД.

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