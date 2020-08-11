Світлана Тихановська залишила Білорусь та переїхала у Литву. Діти кандидатки у президенти Білорусі вже давно перебували у Литві, сама Тихановська пояснювала, що найбільше хотіла бути поруч з ними. Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус зазначив, що влада Білорусі тиснула на кандидатку у президенти, тому вони вирішили допомогти їй.

Таку інформацію Лінкявічус озвучив в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що зі Світланою Тихановською довго не могли вийти на контакт.

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"Вчора ввечері хотів з нею зв'язатись, але це не вийшло ні в прямому сенсі, ні через штаб, ні через посольство. Потім я зрозумів, що просто невідомо де вона і в яких умовах. Вона потерпіла від тиску з боку влади і вибір у неї був дуже малий: або покинути країну, або інші варіанти, наслідки яких не були приємні", – пояснив глава МЗС Литви.

За його словами, Тихановська не просила допомоги у литовської влади. У неї є національна віза Литовської Республіки, а тому вона може без проблем перебувати на території цієї країни 1 рік.

Тому вона вибрала цей шлях, а влада Білорусі не перешкоджала. Зараз вона в безпеці разом зі своїми дітьми,

– запевнив Лінкявічус.

Глава МЗС наголосив, що зараз Тихановська в безпеці, а далі все залежить від неї та її планів. Зараз їй дали змогу відпочити, адже приїхала вона лише зранку. "Вона потерпіла стрес і це можна зрозуміти", – сказав Лінкявічус.

Литва не вважає вибори Білорусі демократичними

Як ствердив Лінкявічус, Литва не вважає президентські вибори у Білорусі демократичними, прозорими та об'єктивними.

"Там не було інтернету, преса не отримала акредитації. Вважати їх демократичними неможливо. Застосування сили проти мирних протестувальників, які не були агресивними, – у цьому не було необхідності. Влада вибрала жорстокий шлях, я думаю, він приведе в нікуди. Це не послужить інтересам Білорусі ні внутрішнім, ні зовнішнім", – підсумував глава МЗС.

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