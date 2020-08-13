З 1 каналу білоруського телебачення "Білорусь 1" звільнився популярний в країні телеведучий Володимир Бурко. Тут він вів військову програму "Арсенал", створену на замовлення Міноборони Білорусі.

Що відомо про програму Бурка

Як підкреслив він у відеозверненні упродовж 5 років він негласно був медійним обличчям Міністерства оборони Білорусі. Відповідний допис з’явився в його фейсбуці.

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Зокрема, з дуже серйозним обличчям розповідав, що білоруська армія – найдоблесніша та найсильніша, білоруська техніка – найсучасніша, а весь вищий офіцерський склад – приклад для наслідування.

За словами Бурка, його новини вранці щонеділі добровільно-примусово дивився весь особовий склад збройних сил. І за ці 5 років пройшло понад 3 покоління призовників.

Чому він вирішив піти

Бурко підкреслив, що пішов сам – "не без пригод, але пішов".

Я ніколи б навіть в найстрашнішому сні не подумав, що солдати та техніка, про які я розповідав, можуть бути застосованими проти свого народу... Проти мирного населення країни, проти жінок і, не дай Боже, дітей. Я хочу звернутися до військових. Ви чекаєте на наказ. Ви прекрасно розумієте, яким буде цей наказ, і, швидше за все, розумієте, якими будуть наслідки для білорусів, які, замість справедливості, отримають від вас кулю. Схаменіться, поки не пізно,

– наголосив він.

Бурко також звернувся до силовиків і попросив їх донести раді безпеки та керівництву, що їхні методи та методи суміжних структур "є варварськими й антигуманними".

"Я прошу вас ухвалити правильне рішення, рішення, яким ми, білоруси, будемо пишатися, тому що поки тільки наростає ненависть від того, що ми бачимо. Захистіть свій народ ", – зауважив ведучий.

Він підкреслив, що ніхто не хоче війни. Всі акції проходять і будуть проходити мирно. Люди просто просять їх не обманювати.

"Люди просто хочуть свободи. А за свободу відповідаєте ви. Так що, я впевнений, все вийде", – підсумував він.

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Звернення Володимира Бурка до військових через розгін протестів у Білорусі: відео

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Протести у Білорусі наразі тривали 4 дні. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.